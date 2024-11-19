Эмма Радукану вывела Великобританию вперёд в матче 1/2 финала КБДК со Словакией
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Чемпионка US Open – 2021, 58-я ракетка мира британская теннисистка Эмма Радукану вывела свою сборную вперёд в матче 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2024 со сборной Словакии. Она обыграла Викторию Грунчакову (238-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.
Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
19 ноября 2024, вторник. 14:15 МСК
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
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|2
|3
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|6
|
|4
Виктория Грунчакова
В. Грунчакова
Встреча продолжалась 1 час 37 минут. За это время Радукану выполнила восемь подач навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала четыре брейк-пойнта из пяти. На счету Грунчаковой пять эйсов, пять двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнта из восьми.
Во втором матче одиночного разряда матча Великобритания — Словакия сыграют Кэти Бултер и Ребекка Шрамкова. Ранее в финал Кубка Билли Джин Кинг вышла сборная Италии.
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