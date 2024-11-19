Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Берреттини — об игре за Италию на Кубке Дэвиса: если бы меня вызвали, это было бы честью

Берреттини — об игре за Италию на Кубке Дэвиса: если бы меня вызвали, это было бы честью
Комментарии

Бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о желании играть за сборную Италии на Кубке Дэвиса.

«Кубок Дэвиса — это моя мечта, цель для меня. Он станет вишенкой на торте этого сезона моего возвращения к официальным соревнованиям. Реальность такова: Италии повезло, что у нас есть очень много вариантов участников команды перед финальной стадией соревнований. У нас очень сильный состав, в котором в том числе есть лучший игрок в мире, лидер рейтинга ATP. Если бы меня наконец вызвали, это было бы большой честью. Со своей стороны я всегда буду готов играть за Италию», — приводит слова Берреттини Sky Sports.

Материалы по теме
«Он должен помочь с физикой». Янник Синнер — о сотрудничестве бывшего тренера с Берреттини
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android