Берреттини — об игре за Италию на Кубке Дэвиса: если бы меня вызвали, это было бы честью

Бывшая шестая ракетка мира итальянский теннисист Маттео Берреттини высказался о желании играть за сборную Италии на Кубке Дэвиса.

«Кубок Дэвиса — это моя мечта, цель для меня. Он станет вишенкой на торте этого сезона моего возвращения к официальным соревнованиям. Реальность такова: Италии повезло, что у нас есть очень много вариантов участников команды перед финальной стадией соревнований. У нас очень сильный состав, в котором в том числе есть лучший игрок в мире, лидер рейтинга ATP. Если бы меня наконец вызвали, это было бы большой честью. Со своей стороны я всегда буду готов играть за Италию», — приводит слова Берреттини Sky Sports.