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Лоренцо Музетти потренировался в футболке с фотографией Надаля на Кубке Дэвиса

Лоренцо Музетти потренировался в футболке с фотографией Надаля на Кубке Дэвиса
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Итальянский теннисист 17-я ракетка мира Лоренцо Музетти потренировался перед предстоящим финалом Кубка Дэвиса — 2024 в футболке, посвящённой бывшей первой ракетке мира 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю. Соответствующее фото представитель Италии выложил на личной странице в социальных сетях.

Фото: Личный архив Музетти

«Вамос навсегда», — подписал публикацию Музетти.

Напомним, сегодня, 19 ноября, в 19:00 мск Рафаэль Надаль проведёт матч в одиночном разряде в игре Кубка Дэвиса — 2024 с Нидерландами на стадии 1/8 финала. Легендарный испанец сразится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. Этот матч может стать последним в карьере Рафаэля, если сборная Испании проиграет.

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