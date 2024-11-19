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Паолини — о матче со Швёнтек на Кубке Билли Джин Кинг: пыталась найти силы после поражения

Паолини — о матче со Швёнтек на Кубке Билли Джин Кинг: пыталась найти силы после поражения
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Четвёртая ракетка мира итальянка Жасмин Паолини высказалась о матчах со второй ракеткой мира польской теннисисткой Игой Швёнтек на Кубке Билли Джин Кинг — 2024.

«Была близка к победе, но не настолько, потому что она играла просто невероятно. Особенно в третьем сете, я думаю, она подняла свой уровень. В частности, на подаче — она стала играть всё лучше и лучше. У меня было несколько шансов во втором сете и, возможно, в третьем, но должна поблагодарить её, потому что в важных моментах она играла невероятно.

В парном разряде — да, пыталась найти в себе силы после поражения, да, пыталась сказать себе: «Слушай, мы должны играть, должны попытаться победить, и давай сделаем это и сохраним энергию. Повторяла это про себя», — сказала Паолини на пресс-конференции.

Напомним, в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг Жасмин Паолини и Ига Швёнтек сыграли в одиночном разряде, где победу одержала польская теннисистка со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Далее Паолини в паре с Сарой Эррани обыграли Швёнтек и Катажину Кава со счётом 5:7, 5:7.

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