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Видео: Янник Синнер прибыл в Малагу на Кубок Дэвиса

Видео: Янник Синнер прибыл в Малагу на Кубок Дэвиса
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Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прибыл в Малагу (Испания), где с 19 по 24 ноября проходит финальная стадия Кубка Дэвиса — 2024.

«Первая ракетка мира приземлился в Малаге. Скоро увидимся, Янник Синнер», — подписали видео на официальном аккаунте Кубка Дэвиса в социальных сетях.

В четвертьфинале сборная Италии встретится с командой Аргентины. В четверг, 21 ноября, Янник Синнер сыграет с Себастьяном Баэсом. Итальянцы являются действующими чемпионами Кубка Дэвиса.

Напомним, Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP — 2024. В финале он обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4. Трофей на Итоговом является восьмым в сезоне для Синнера. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.

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