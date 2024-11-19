Видео: Янник Синнер прибыл в Малагу на Кубок Дэвиса

Первая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер прибыл в Малагу (Испания), где с 19 по 24 ноября проходит финальная стадия Кубка Дэвиса — 2024.

«Первая ракетка мира приземлился в Малаге. Скоро увидимся, Янник Синнер», — подписали видео на официальном аккаунте Кубка Дэвиса в социальных сетях.

В четвертьфинале сборная Италии встретится с командой Аргентины. В четверг, 21 ноября, Янник Синнер сыграет с Себастьяном Баэсом. Итальянцы являются действующими чемпионами Кубка Дэвиса.

Напомним, Янник Синнер стал победителем Итогового турнира ATP — 2024. В финале он обыграл американца Тейлора Фрица со счётом 6:4, 6:4. Трофей на Итоговом является восьмым в сезоне для Синнера. В этом году он выиграл Australian Open, US Open, а также турниры в Цинциннати, Роттердаме, Майами, Галле и Шанхае.