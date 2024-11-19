Паолини прокомментировала выход в финал Кубка Билли Джин Кинг и выложила яркую фотографию

Четвёртая ракетка мира Жасмин Паолини прокомментировала выход сборной Италии в финал Кубка Билли Джин Кинг — 2024. Ранее итальянки оказались сильнее спортсменок из Польши. Соответствующие фотографии, на которых запечатлены их победные эмоции, Паолини выложила на личной странице в социальных сетях.

«Мы отдали всё вчера, и сейчас мы в финале. Давай Италия!» — подписала снимки Паолини.

Фото: Angel Martinez/Getty Images

Напомним, в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг Жасмин Паолини и Ига Швёнтек сыграли в одиночном разряде, где победу одержала польская теннисистка со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Далее Паолини в паре с Сарой Эррани обыграли Швёнтек и Катажину Кава со счётом 5:7, 5:7.