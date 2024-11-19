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«Холодно, холодно». Паула Бадоса поделилась фото со Стефаносом Циципасом в снежную погоду

«Холодно, холодно». Паула Бадоса поделилась фото со Стефаносом Циципасом в снежную погоду
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12-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса в социальных сетях поделилась фото со своим возлюбленным, греческим теннисистом Стефаносом Циципасом в снежную погоду.

Фото: Из личного архива Паулы Бадосы

«Холодно, холодно», — подписала фото Бадоса.

Паула Бадоса досрочно завершила сезон, но приняла участие в финале Кубка Билли Джин Кинг — 2024. В 1/8 финала сборная Испании уступила команде Польши со счётом 0:2. Бадоса сыграла в одиночном разряде против второй ракетки мира Иги Швёнтек и уступила со счётом 3:6, 7:6 (7:5), 1:6.

Ранее Стефанос Циципас и Паула Бадоса приняли участие в фотосессии для журнала Hola! На обложке издания теннисисты в перекликающихся образах мило обнимаются на фоне Парижа.

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