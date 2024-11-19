«Требуется только всё». Мирра Андреева поделилась фото в футболке с изображением Надаля

16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в социальных сетях поделилась фото в футболке, посвященной бывшей первой ракетки мира 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю.

Фото: Из личного архива Мирры Андреевой

«Требуется только всё. Спасибо, что вдохновляете всех на протяжении своей невероятной карьеры», — подписала Андреева.

Напомним, сегодня, 19 ноября, в 19:00 мск Рафаэль Надаль проведёт матч в одиночном разряде в матче Кубка Дэвиса — 2024 против Нидерландов на стадии 1/8 финала. Легендарный испанец сразится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. Этот матч может стать последним в карьере Рафаэля, если сборная Испании проиграет.