Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Требуется только всё». Мирра Андреева поделилась фото в футболке с изображением Надаля

«Требуется только всё». Мирра Андреева поделилась фото в футболке с изображением Надаля
Комментарии

16-я ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева в социальных сетях поделилась фото в футболке, посвященной бывшей первой ракетки мира 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю.

Фото: Из личного архива Мирры Андреевой

«Требуется только всё. Спасибо, что вдохновляете всех на протяжении своей невероятной карьеры», — подписала Андреева.

Напомним, сегодня, 19 ноября, в 19:00 мск Рафаэль Надаль проведёт матч в одиночном разряде в матче Кубка Дэвиса — 2024 против Нидерландов на стадии 1/8 финала. Легендарный испанец сразится с нидерландцем Ботиком ван де Зандсхулпом. Этот матч может стать последним в карьере Рафаэля, если сборная Испании проиграет.

Материалы по теме
Фото
Лоренцо Музетти потренировался в футболке с фотографией Надаля на Кубке Дэвиса
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android