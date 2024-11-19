Кэти Бултер не смогла добыть вторую победу подряд для Великобритании в 1/2 КБДК

24-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер не смогла добыть вторую победу подряд для своей сборной в матче 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2024 со сборной Словакии. Она проиграла Ребекке Шрамковой (43-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 4:6.

Встреча продолжалась 1 час 37 минут. За это время Бултер выполнила четыре подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 (66%). На счету Шрамковой девять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти (56%).

Отметим, что первую победу в матче 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2024 со сборной Словакии одержала чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану. Она обыграла Викторию Грунчакову (238-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Ранее в финал Кубка Билли Джин Кинг вышла сборная Италии.