Кэти Бултер не смогла добыть вторую победу подряд для Великобритании в 1/2 КБДК

24-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер не смогла добыть вторую победу подряд для своей сборной в матче 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2024 со сборной Словакии. Она проиграла Ребекке Шрамковой (43-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 4:6.
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Встреча продолжалась 1 час 37 минут. За это время Бултер выполнила четыре подачи навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 11 (66%). На счету Шрамковой девять эйсов, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из девяти (56%).
Отметим, что первую победу в матче 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2024 со сборной Словакии одержала чемпионка US Open – 2021 Эмма Радукану. Она обыграла Викторию Грунчакову (238-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.
Ранее в финал Кубка Билли Джин Кинг вышла сборная Италии.
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