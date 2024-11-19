Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Ребекка Шрамкова выиграла больше всех матчей среди теннисисток с сентября 2024 года

Ребекка Шрамкова выиграла больше всех матчей среди теннисисток с сентября 2024 года
Аудио-версия:
Комментарии

43-я ракетка мира Ребекка Шрамкова из Словакии стала теннисисткой, которой удалось выиграть больше всего матчей с сентября 2024 года. Её результат, включая выступление на Кубке Билли Джин Кинг — 2024, — 18 побед.

По этому показателю Шрамкова обогнала олимпийскую чемпионку китаянку Чжэн Циньвэнь (15 побед) и победительницу Итогового турнира — 2024 американку Кори Гауфф (14).

Ранее в рамках 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2024 со сборной Великобритании Шрамкова смогла перевести встречу в решающий парный поединок, обыграв 24-ю ракетку мира Кэти Бултер со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
19 ноября 2024, вторник. 16:15 МСК
Кэти Бултер
Великобритания
Кэти Бултер
К. Бултер
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
2 		6 6
         
Ребекка Шрамкова
Словакия
Ребекка Шрамкова
Р. Шрамкова

В первом матче 1/2 финала КБДК — 2024 Эмма Радукану оказалась сильнее Виктории Грунчаковой (238-й номер рейтинга). При этом впоследствии Виктория Грунчакова и Тереза Михаликова одержали победу в двух сетах со счётом 6:2, 6:2 и вывели команду Словакии в финал соревнований.

Материалы по теме
Кэти Бултер не смогла добыть вторую победу подряд для Великобритании в 1/2 КБДК
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android