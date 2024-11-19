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Ребекка Шрамкова выиграла больше всех матчей среди теннисисток с сентября 2024 года

43-я ракетка мира Ребекка Шрамкова из Словакии стала теннисисткой, которой удалось выиграть больше всего матчей с сентября 2024 года. Её результат, включая выступление на Кубке Билли Джин Кинг — 2024, — 18 побед.

По этому показателю Шрамкова обогнала олимпийскую чемпионку китаянку Чжэн Циньвэнь (15 побед) и победительницу Итогового турнира — 2024 американку Кори Гауфф (14).

Ранее в рамках 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2024 со сборной Великобритании Шрамкова смогла перевести встречу в решающий парный поединок, обыграв 24-ю ракетку мира Кэти Бултер со счётом 2:6, 6:4, 6:4.

В первом матче 1/2 финала КБДК — 2024 Эмма Радукану оказалась сильнее Виктории Грунчаковой (238-й номер рейтинга). При этом впоследствии Виктория Грунчакова и Тереза Михаликова одержали победу в двух сетах со счётом 6:2, 6:2 и вывели команду Словакии в финал соревнований.