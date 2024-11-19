Эмма Радукану имеет самый большой процент побед на КБДК среди британок в истории

Чемпионка US Open – 2021, 58-я ракетка мира Эмма Радукану имеет самый большой процент побед на Кубке Билли Джин Кинг среди всех британских теннисисток в истории. В её активе шесть побед и одно поражение (85,7%). По этому показателю Радукану обходит Клер Каррен (5-1, 83,3%), а также Кэти Бултер (12-4, 75%).

Отметим, ранее Радукану в матче 1/2 финала КБДК против сборной Словакии обыграла Викторию Грунчакову (238-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Позднее Бултер проиграла Ребекке Шрамковой (43-й номер рейтинга), а британские теннисистки Николлс и Уотсон уступили Грунчаковой и Михаликовой. Таким образом, команда Словакии вышла в финал соревнований, где встретится со сборной Италии.