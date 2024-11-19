Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Эмма Радукану имеет самый большой процент побед на КБДК среди британок в истории

Эмма Радукану имеет самый большой процент побед на КБДК среди британок в истории
Комментарии

Чемпионка US Open – 2021, 58-я ракетка мира Эмма Радукану имеет самый большой процент побед на Кубке Билли Джин Кинг среди всех британских теннисисток в истории. В её активе шесть побед и одно поражение (85,7%). По этому показателю Радукану обходит Клер Каррен (5-1, 83,3%), а также Кэти Бултер (12-4, 75%).

Отметим, ранее Радукану в матче 1/2 финала КБДК против сборной Словакии обыграла Викторию Грунчакову (238-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
19 ноября 2024, вторник. 14:15 МСК
Эмма Радукану
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Виктория Грунчакова
Словакия
Виктория Грунчакова
В. Грунчакова

Позднее Бултер проиграла Ребекке Шрамковой (43-й номер рейтинга), а британские теннисистки Николлс и Уотсон уступили Грунчаковой и Михаликовой. Таким образом, команда Словакии вышла в финал соревнований, где встретится со сборной Италии.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
19 ноября 2024, вторник. 19:05 МСК
Оливия Николлс
Великобритания
Оливия Николлс
Хитер Уотсон
Великобритания
Хитер Уотсон
О. Николлс Х. Уотсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Виктория Грунчакова
Словакия
Виктория Грунчакова
Тереза Михаликова
Словакия
Тереза Михаликова
В. Грунчакова Т. Михаликова
Материалы по теме
«По секрету, мне нравятся твои ритуалы». Федерер отправил Надалю трогательное письмо
«По секрету, мне нравятся твои ритуалы». Федерер отправил Надалю трогательное письмо
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android