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Рафаэль Надаль прослезился во время исполнения гимна Испании на Кубке Дэвиса — 2024

Рафаэль Надаль прослезился во время исполнения гимна Испании на Кубке Дэвиса — 2024
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Бывшая первая ракетка мира 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль прослезился во время исполнения гимна Испании на Кубке Дэвиса — 2024.

Фото: Davis Cup

Напомним, сегодня примерно в 19:30 мск легендарный испанец проведёт матч в одиночном разряде во встрече Кубка Дэвиса — 2024 с Ботиком ван де Зандсхулпом (Нидерланды) на стадии 1/8 финала. Этот матч может стать последним в карьере Рафаэля, если сборная Испании проиграет.

Во второй встрече одиночного разряда третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с Таллоном Грикспором.

В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который стартует сегодня в Малаге (Испания) и завершится 24 ноября.

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