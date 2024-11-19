Фото: сын Рафаэля Надаля наблюдает за матчем отца на Кубке Дэвиса — 2024
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Рафаэль Надаль-младший, двухлетний сын 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» бывшей первой ракетки мира испанского теннисиста Рафаэля Надаля, поддерживает отца на трибунах во время его матча с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов на Кубке Дэвиса — 2024. Маленький Рафаэль смотрит матч на руках у мамы Марии Перелло.
Фото: Скриншот из трансляции
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 19:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
Эта встреча может стать последней в карьере Рафаэля, если сборная Испании проиграет. Во втором матче одиночного разряда третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с Таллоном Грикспором.
В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который стартует сегодня в Малаге (Испания) и завершится 24 ноября.
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