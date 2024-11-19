Алькарас мило отреагировал на обращение Федерера к Надалю по случаю завершения карьеры

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас отреагировал на большое обращение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера к 22-кратному чемпиону мэйджоров испанцу Рафаэлю Надалю, который на этой неделе завершит профессиональную карьеру.
В нём Федерер вспомнил свой последний матч в 2022 году на Кубке Лэйвера, где в одной команде с ним также играл Надаль, а также высказался о спортивных достижения испанца и вспомнил моменты их дружбы.
Карлос Алькарас оставил в комментариях под этим обращением плачущий эмодзи.
Фото: Личный архив Алькараса
В момент написания новости Надаль играет одиночный матч на Кубке Дэвиса против Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов. Этот матч может стать последним в карьере Рафаэля, если сборная Испании проиграет.
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