Алькарас мило отреагировал на обращение Федерера к Надалю по случаю завершения карьеры

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас отреагировал на большое обращение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера к 22-кратному чемпиону мэйджоров испанцу Рафаэлю Надалю, который на этой неделе завершит профессиональную карьеру.

В нём Федерер вспомнил свой последний матч в 2022 году на Кубке Лэйвера, где в одной команде с ним также играл Надаль, а также высказался о спортивных достижения испанца и вспомнил моменты их дружбы.

Карлос Алькарас оставил в комментариях под этим обращением плачущий эмодзи.

Фото: Личный архив Алькараса

В момент написания новости Надаль играет одиночный матч на Кубке Дэвиса против Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов. Этот матч может стать последним в карьере Рафаэля, если сборная Испании проиграет.