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Алькарас мило отреагировал на обращение Федерера к Надалю по случаю завершения карьеры

Алькарас мило отреагировал на обращение Федерера к Надалю по случаю завершения карьеры
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Карлос Алькарас отреагировал на большое обращение 20-кратного победителя турниров «Большого шлема» швейцарца Роджера Федерера к 22-кратному чемпиону мэйджоров испанцу Рафаэлю Надалю, который на этой неделе завершит профессиональную карьеру.

В нём Федерер вспомнил свой последний матч в 2022 году на Кубке Лэйвера, где в одной команде с ним также играл Надаль, а также высказался о спортивных достижения испанца и вспомнил моменты их дружбы.

Карлос Алькарас оставил в комментариях под этим обращением плачущий эмодзи.

Фото: Личный архив Алькараса

В момент написания новости Надаль играет одиночный матч на Кубке Дэвиса против Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов. Этот матч может стать последним в карьере Рафаэля, если сборная Испании проиграет.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 19:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
4 		0
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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