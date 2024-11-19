Арина Соболенко посетила баскетбольный матч «Майами Хит» — «Филадельфия Сиксерс»

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко посетила баскетбольный матч, где встречались «Майами Хит» и «Филадельфия Сиксерс». Спортсменка поделилась фотографиями с игры.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

«Приносим жару», — подписала снимки Соболенко.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Отметим, мяч, который держит в руке теннисистка, является коллаборацией брендов Off-White и Wilson.

Фото: Из личного архива Арины Соболенко

Команда «Майами Хит» обыграла «Филадельфию Сиксерс» со счётом 106:89.

Соболенко завершила сезон-2024 на Итоговом чемпионате WTA. Арина дошла на этом турнире до полуфинала, где уступила будущей чемпионке американке Кори Гауфф со счётом 6:7 (4:7), 3:6.

В 2024 году Соболенко выиграла два турнира «Большого шлема» (Australian Open и US Open), а также два турнира на уровне WTA (Цинциннати и Ухань).