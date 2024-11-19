Фото: Надаль появился на обложке L’Équipe по случаю завершения спортивной карьеры

Бывшая первая ракетка мира 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль появился на обложке известной французской газеты L’Équipe по случаю завершения спортивной карьеры.

Фото: Lequipe.fr

«Последняя игра. Спустя месяц после объявления о завершении спортивной карьеры 38-летний Рафаэль Надаль выступает на последнем для себя турнире в Малаге. Огромное волнение, которое может продлиться до воскресенья, дня финала», — сказано про Надаля в выпуске.

Напомним, Надаль ранее проиграл одиночный матч на Кубке Дэвиса с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов. Эта встреча может стать последней в карьере Рафаэля, если далее в своём одиночном матче уступит следующий игрок в составе сборной Испании, Карлос Алькарас.