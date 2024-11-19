Бултер — о матче со Шрамковой в 1/2 КБДК: неважно, как ты играешь, она уверена в себе

24-я ракетка мира британская теннисистка Кэти Бултер прокомментировала поражение в матче 1/2 финала Кубка Билли Джин Кинг — 2024 со сборной Словакии. Она проиграла Ребекке Шрамковой (43-й номер рейтинга) со счётом 6:2, 4:6, 4:6.

«Послушайте, я играла с ней раньше, играла с ней на грунте, и у нас была абсолютная битва, тогда я показала ей свой лучший теннис. Она так хорошо адаптируется к игре, и неважно, как ты показываешь себя, она меняется, и сейчас она явно очень уверена в себе. Ребекка выиграла много матчей. Да, это её заслуга. Она была лучше в решающие моменты, и да, она нашла выход», — сказала Бултер на пресс-конференции.

Первую победу в матче полуфинала Кубка Билли Джин Кинг — 2024 со сборной Словакии одержала чемпионка US Open — 2021 Эмма Радукану. Она обыграла Викторию Грунчакову (238-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.