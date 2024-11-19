Паолини обратилась к Надалю по случаю завершения карьеры и выложила совместное фото с ним

Четвёртая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини обратилась к бывшей первой ракетке мира 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю по случаю завершения его спортивной карьеры.

Фото: Личный архив Паолини

«Наконец-то у меня появилась эта фотография. Рафаэль, ты был настоящим вдохновением для меня и спортивных болельщиков повсюду. Твоя сила воли, страсть и сердце на корте подарили нам столько незабываемых моментов.

Желаю тебе всего наилучшего после завершения этой невероятной карьеры и при вступлении в следующую главу жизни. Пусть она будет наполнена такой же радостью, здоровьем и успехом, какие ты дарил всем нам на протяжении стольких лет!!! Спасибо тебе за всё, легенда», — написала Паолини на личной странице в социальных сетях.