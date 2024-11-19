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Надаль — ван де Зандсхулп: испанец проиграл первый сет матча 1/8 финала на Кубке Дэвиса

Надаль — ван де Зандсхулп: испанец проиграл первый сет матча 1/8 финала на Кубке Дэвиса
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В эти минуты завершился первый сет матча стадии 1/8 финала на Кубке Дэвиса — 2024, в котором играют бывшая первая ракетка мира 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль и нидерландец Ботик ван де Зандсхулп (80-й в рейтинге ATP). Испанец уступил в первом сете со счётом 4:6.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 19:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
2-й сет
1 : 0
1 2 3
         
6 		1
4 		0
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

На счету Надаля один эйс и одна двойная ошибка. Отметим, что ранее спортсмены сыграли друг против друга два матча. В обоих победу одержал Надаль.

Эта встреча может стать последней в карьере Рафаэля, если сборная Испании проиграет. В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который стартует сегодня в Малаге (Испания) и завершится 24 ноября.

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