Надаль — ван де Зандсхулп: испанец проиграл первый сет матча 1/8 финала на Кубке Дэвиса

В эти минуты завершился первый сет матча стадии 1/8 финала на Кубке Дэвиса — 2024, в котором играют бывшая первая ракетка мира 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль и нидерландец Ботик ван де Зандсхулп (80-й в рейтинге ATP). Испанец уступил в первом сете со счётом 4:6.

На счету Надаля один эйс и одна двойная ошибка. Отметим, что ранее спортсмены сыграли друг против друга два матча. В обоих победу одержал Надаль.

Эта встреча может стать последней в карьере Рафаэля, если сборная Испании проиграет. В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который стартует сегодня в Малаге (Испания) и завершится 24 ноября.