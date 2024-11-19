«Никто не похож на тебя». Шарапова обратилась к Надалю по случаю завершения карьеры

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова обратилась к бывшей первой ракетке мира 22-кратному победителю турниров «Большого шлема» испанцу Рафаэлю Надалю по случаю завершения его спортивной карьеры.

«Никто не похож на тебя. Я испытываю огромное уважение к тебе, твоей стойкости, любви к «борьбе» и твоему классу, который ты проявлял даже в свой самый трудный день», — написала Шарапова на личной странице в социальных сетях.

В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который стартует сегодня в Малаге (Испания) и завершится 24 ноября. В момент написания новости Надаль играет одиночный матч на Кубке Дэвиса с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.