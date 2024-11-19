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Сборная Словакии вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг — 2024

Сборная Словакии вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг — 2024
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Сегодня, 19 ноября, завершился матч парного разряда в рамках полуфинала Кубка Билли Джин Кинг – 2024, в котором британский дуэт Оливии Николлс и Хитер Уотсон встречался с теннисистками из Словакии. Виктория Грунчакова и Тереза Михаликова одержали победу в двух сетах со счётом 6:2, 6:2 и вывели команду в финал соревнований.

Кубок Билли Джин Кинг. Финальная стадия. 1/2 финала
19 ноября 2024, вторник. 19:05 МСК
Оливия Николлс
Великобритания
Оливия Николлс
Хитер Уотсон
Великобритания
Хитер Уотсон
О. Николлс Х. Уотсон
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
2 		2
6 		6
         
Виктория Грунчакова
Словакия
Виктория Грунчакова
Тереза Михаликова
Словакия
Тереза Михаликова
В. Грунчакова Т. Михаликова

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Николлс/Уотсон один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и заработали четыре брейк-пойнта. На счету Грунчаковой/Михаликовой два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Напомним, ранее Эмма Радукану обыграла Викторию Грунчакову (238-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, а Кэти Бултер уступила Ребекке Шрамковой со счётом 6:2, 4:6, 4:6. В финале сборная Словакии встретится с командой из Италии.

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