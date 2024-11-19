Сборная Словакии вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг — 2024

Сегодня, 19 ноября, завершился матч парного разряда в рамках полуфинала Кубка Билли Джин Кинг – 2024, в котором британский дуэт Оливии Николлс и Хитер Уотсон встречался с теннисистками из Словакии. Виктория Грунчакова и Тереза Михаликова одержали победу в двух сетах со счётом 6:2, 6:2 и вывели команду в финал соревнований.
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Николлс/Уотсон один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и заработали четыре брейк-пойнта. На счету Грунчаковой/Михаликовой два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.
Напомним, ранее Эмма Радукану обыграла Викторию Грунчакову (238-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, а Кэти Бултер уступила Ребекке Шрамковой со счётом 6:2, 4:6, 4:6. В финале сборная Словакии встретится с командой из Италии.
- 19 ноября 2024
-
21:34
-
21:14
-
21:12
-
20:46
-
20:26
-
20:17
-
20:07
-
19:58
-
19:55
-
19:41
-
19:20
-
18:45
-
18:38
-
18:36
-
18:19
-
18:11
-
17:57
-
17:56
-
17:46
-
17:15
-
15:53
-
15:28
-
14:22
-
14:19
-
13:54
-
13:40
-
13:00
-
12:28
-
12:04
-
11:47
-
11:30
-
11:20
-
11:10
-
10:22
-
09:58