Сборная Словакии вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг — 2024

Сегодня, 19 ноября, завершился матч парного разряда в рамках полуфинала Кубка Билли Джин Кинг – 2024, в котором британский дуэт Оливии Николлс и Хитер Уотсон встречался с теннисистками из Словакии. Виктория Грунчакова и Тереза Михаликова одержали победу в двух сетах со счётом 6:2, 6:2 и вывели команду в финал соревнований.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут. В её рамках Николлс/Уотсон один раз подали навылет, допустили одну двойную ошибку и заработали четыре брейк-пойнта. На счету Грунчаковой/Михаликовой два эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из девяти заработанных.

Напомним, ранее Эмма Радукану обыграла Викторию Грунчакову (238-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2, а Кэти Бултер уступила Ребекке Шрамковой со счётом 6:2, 4:6, 4:6. В финале сборная Словакии встретится с командой из Италии.