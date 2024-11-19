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«Не умею прощаться». Серена Уильямс — о матче Рафаэля Надаля на Кубке Дэвиса

«Не умею прощаться». Серена Уильямс — о матче Рафаэля Надаля на Кубке Дэвиса
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23-кратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американская теннисистка Серена Уильямс прокомментировала матч 22-кратного чемпиона мэйджоров испанца Рафаэля Надаля на Кубке Дэвиса — 2024.

«Почему у меня ком подступает к горлу из-за ухода Рафаэля Надаля? Не умею прощаться», — написала Уильямс на своей странице в социальных сетях.

В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который стартует сегодня в Малаге (Испания) и завершится 24 ноября. В момент написания новости Надаль играет одиночный матч с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов.

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