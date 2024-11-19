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Словакия сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг впервые с 2002 года

Словакия сыграет в финале Кубка Билли Джин Кинг впервые с 2002 года
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Сегодня, 19 ноября, сборная Словакии вышла в финал Кубка Билли Джин Кинг — 2024. Это произошло впервые с 2002 года, когда турнир назывался Кубком Федерации. В полуфинале словачки победили команду Великобритании в трёх матчах.

Сначала Виктория Грунчакова уступила Эмме Радукану со счётом 4:6, 4:6, затем Ребекка Шрамкова обыграла Кэти Бултер — 2:6, 6:4, 6:4, а в парном разряде Тереза Михаликова и Виктория Грунчакова обошли Хитер Уотсон и Оливию Николлс (6:2, 6:2).

В финале турнира сборная Словакии сыграет с представительницами Италии, которые в 1/2 финала в трёх матчах обошли польских теннисисток.

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