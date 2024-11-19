Рафаэль Надаль проиграл свой матч в одиночном разряде 1/4 финала на Кубке Дэвиса

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл свой матч в одиночном разряде Кубка Дэвиса — 2024 с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов на стадии 1/4 финала. Легендарный испанец уступил нидерландцу со счётом 4:6, 4:6.

Надаль выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету его соперника семь эйсов, семь двойных ошибок и три брейк-пойнта.

Теперь всё решится во второй встрече одиночного разряда, где третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с Таллоном Грикспором. Если сборная Испании проиграет, то встреча с ван де Зандсхулпом станет последней в карьере Надаля.

В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который стартует сегодня в Малаге (Испания) и завершится 24 ноября.