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Рафаэль Надаль проиграл свой матч в одиночном разряде 1/4 финала на Кубке Дэвиса

Рафаэль Надаль проиграл свой матч в одиночном разряде 1/4 финала на Кубке Дэвиса
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл свой матч в одиночном разряде Кубка Дэвиса — 2024 с Ботиком ван де Зандсхулпом из Нидерландов на стадии 1/4 финала. Легендарный испанец уступил нидерландцу со счётом 4:6, 4:6.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 19:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Надаль выполнил два эйса, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из трёх. На счету его соперника семь эйсов, семь двойных ошибок и три брейк-пойнта.

Теперь всё решится во второй встрече одиночного разряда, где третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с Таллоном Грикспором. Если сборная Испании проиграет, то встреча с ван де Зандсхулпом станет последней в карьере Надаля.

В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который стартует сегодня в Малаге (Испания) и завершится 24 ноября.

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