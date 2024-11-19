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«Просто пошёл на это». Ван де Зандсхулп — о победе над Надалем на Кубке Дэвиса

«Просто пошёл на это». Ван де Зандсхулп — о победе над Надалем на Кубке Дэвиса
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80-я ракетка мира Ботик ван де Зандсхулп из Нидерландов прокомментировал победу над 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема» испанцем Рафаэлем Надалем в четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2024.

«В начале, думаю, мы оба нервничали. Первый сет прошёл не слишком гладко. Публика была жёсткой. Это понятно. Вот что значит играть в Испании против Рафы. Он здесь самый большой спортсмен, который когда-либо жил. Это действительно особенное событие. Тяжело заканчивать матч с ним, зная, что он может стать последним для него… Просто пошёл на это, и это помогло в конце», — сказал ван де Зандсхулп в интервью на корте.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 19:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль

Встреча Надаля и ван де Зандсхулпа завершилась со счётом 6:4, 6:4 в пользу представителя Нидерландов. Во втором матче 1/4 финала встретятся Карлос Алькарас и Таллон Грикспор. Если сборная Испании проиграет, то встреча с ван де Зандсхулпом станет последней в карьере Надаля.

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