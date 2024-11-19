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Видео: Nike показал голограмму, посвящённую карьере Надаля рядом с Эйфелевой башней

Видео: Nike показал голограмму, посвящённую карьере Надаля рядом с Эйфелевой башней
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Компания по производству спортивной одежды Nike показала голограмму, посвящённую легендарной карьере 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанского теннисиста Рафаэля Надаля. Её поместили рядом с Эйфелевой башней в Париже.

«Номер 1 в трёх десятилетиях. 4.327 спасённых брейк-пойнтов. 912 недель подряд в топ-10. 91 подряд победа в матчах на грунтовом покрытии. Величие», — показали с помощью голограммы.

«Чемпионат» предлагает посмотреть видеоролик на нашем сайте:

В октябре 2024 года Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который пройдёт с 19 по 24 ноября в Малаге (Испания). Ранее Рафаэль проиграл свой матч на стадии 1/4 финала против Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов со счётом 4:6, 4:6.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 19:20 МСК
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		4
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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