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Рафаэль Надаль: чувствую, что это был мой последний матч в одиночно разряде

Рафаэль Надаль: чувствую, что это был мой последний матч в одиночно разряде
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль после поражения 80-й ракетке мира из Нидерландов Ботику ван де Зандсхулпу в четвертьфинале Кубка Дэвиса — 2024 рассказал, что чувствует, будто это его последний одиночный матч в профессиональной карьере.

«Чувствую, что это был мой последний профессиональный матч в одиночном разряде. Моменты, предшествующие этому, были эмоциональными и вообще трудно управляемыми. Очень много эмоций. Старался сделать всё возможное. Не могу не поблагодарить людей, которые помогали мне на трибунах. Было принято решение, что я буду играть. Мы знали, что есть риск, но Дэвид видел, как мы все тренировались в течение недели, и выбрал меня, думая исключительно о спорте. Выигрывал много раз, но сегодня это не удалось. С точки зрения настроя и энергии я не провалился, просто не нашёл того уровня, который был необходим, чтобы помочь Испании. Давно не участвовал в соревнованиях и был лучше на тренировках, чем сегодня», — приводит слова Надаля Punto de Break.

Всё решится во второй встрече одиночного разряда, где третья ракетка мира Карлос Алькарас сыграет с Таллоном Грикспором. Если сборная Испании проиграет, то встреча с ван де Зандсхулпом станет последней в карьере Надаля.

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