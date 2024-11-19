Рафаэль Надаль — о Кубке Дэвиса: проиграл свой первый и последний матч здесь

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, стал ли матч против Ботика ван де Зандсхулпа из Нидерландов в 1/4 финала Кубка Дэвиса самым эмоционально напряжённым в его карьере.

«У меня были и более стрессовые матчи, но этот мог быть последним, и поэтому в эмоциональном плане я должен был знать, как справиться с этим. Не хочу быть строгим к себе. Мне было недостаточно. Буду продолжать тренироваться каждый день, чтобы стать лучше, чем сегодня. Буду болеть за команду и надеюсь, что всё пройдёт хорошо. Проиграл свой первый матч на Кубке Дэвиса и проиграл последний», — приводит слова Надаля Punto de Break.

Во втором матче 1/4 финала встречаются испанец Карлос Алькарас и Таллон Грикспор из Нидерландов. В случае поражения сборной Испании, встреча с ван де Зандсхулпом станет последней в карьере Надаля.