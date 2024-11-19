Карлос Алькарас обыграл Таллона Грикспора в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса
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Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл 40-ю ракетку из Нидерландов Таллона Грикспора в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса со счётом 7:6 (7:0), 6:3. Теперь счёт между командами Испании и Нидерландов — 1:1.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 21:40 МСК
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 2
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Карлос Алькарас
К. Алькарас
Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Алькарас 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника 10 эйсов, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.
Ранее Рафаэль Надаль уступила Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6. Судьба путёвки в полуфинал Кубка Дэвиса решится в парном разряде.
Комментарии
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