Карлос Алькарас обыграл Таллона Грикспора в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема» третья ракетка мира испанец Карлос Алькарас обыграл 40-ю ракетку из Нидерландов Таллона Грикспора в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса со счётом 7:6 (7:0), 6:3. Теперь счёт между командами Испании и Нидерландов — 1:1.

Встреча продолжалась 1 час 25 минут. В её рамках Алькарас 11 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету его соперника 10 эйсов, одна двойная ошибка и один заработанный и реализованный брейк-пойнт.

Ранее Рафаэль Надаль уступила Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6. Судьба путёвки в полуфинал Кубка Дэвиса решится в парном разряде.