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«Я сделал это для Рафы». Алькарас — о победе над Грикспором на Кубке Дэвиса

«Я сделал это для Рафы». Алькарас — о победе над Грикспором на Кубке Дэвиса
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира Карлос Алькарас высказался о победе в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса с Таллоном Грикспором из Нидерландов.

«Это эмоциональный день, но как только выходишь на корт, нужно забыть обо всём и показать свой лучший теннис». Это Кубок Дэвиса, очень важный турнир для меня и, думаю, для всех. Стараюсь играть в свой лучший теннис, добиться победы и дать Испании шанс выиграть. Я сделал это для Рафы. Посмотрим, как пойдёт в парном разряде», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 21:40 МСК
Таллон Грикспор
Нидерланды
Таллон Грикспор
Т. Грикспор
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		3
7 7 		6
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас

Алькарас одолел Грикспора со счётом 7:6 (7:0), 6:3. Ранее Рафаэль Надаль уступила Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6. Судьба путёвки в полуфинал турнира решится в парном разряде, где ван де Зандсхулп и Весли Колхоф сыграют против Алькараса и Марселя Гранольерса. В случае поражения сборной Испании встреча с ван де Зандсхулпом станет последней в карьере Надаля.

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