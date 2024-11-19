«Я сделал это для Рафы». Алькарас — о победе над Грикспором на Кубке Дэвиса

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира Карлос Алькарас высказался о победе в матче 1/4 финала Кубка Дэвиса с Таллоном Грикспором из Нидерландов.

«Это эмоциональный день, но как только выходишь на корт, нужно забыть обо всём и показать свой лучший теннис». Это Кубок Дэвиса, очень важный турнир для меня и, думаю, для всех. Стараюсь играть в свой лучший теннис, добиться победы и дать Испании шанс выиграть. Я сделал это для Рафы. Посмотрим, как пойдёт в парном разряде», — сказал Алькарас в интервью на корте.

Алькарас одолел Грикспора со счётом 7:6 (7:0), 6:3. Ранее Рафаэль Надаль уступила Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6. Судьба путёвки в полуфинал турнира решится в парном разряде, где ван де Зандсхулп и Весли Колхоф сыграют против Алькараса и Марселя Гранольерса. В случае поражения сборной Испании встреча с ван де Зандсхулпом станет последней в карьере Надаля.