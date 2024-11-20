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Анастасия Павлюченкова поделилась новыми фото с отдыха со своим возлюбленным

Анастасия Павлюченкова поделилась новыми фото с отдыха со своим возлюбленным
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Финалистка «Ролан Гаррос» — 2021 30-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в социальных сетях опубликовала новые фотографии с отдыха на Мальдивах со своим возлюбленным.

«Грустно уезжать, но пора возвращаться к работе», — подписала снимки теннисистка.

Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

Фото: Из личного архива Анастасии Павлюченковой

Последним турниром 33-летней Павлюченковой в нынешнем сезоне был Открытый чемпионат США — 2024 в начале сентября. Анастасия уступила второй ракетке мира польской теннисистке Швёнтек в третьем круге со счётом 4:6, 2:6 на стадии третьего круга. Позже она объявила о досрочном завершении сезона-2024. «Это был очень длинный сезон, и теперь он для меня закончен. Впереди — долгожданный и заслуженный отдых», — сказала россиянка.

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Анастасия Павлюченкова опубликовала фотографии с отдыха на Мальдивах
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