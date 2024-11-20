Надаль: если выйдем в полуфинал, сделал бы замену в одиночке и не ставил бы себя

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль заявил, что на месте капитана сборной Испании Давида Феррера не стал бы ставить себя играть в одиночном разряде на Кубке Дэвиса в случае, если команда пройдёт в полуфинал.

«Дело не в том, что мне не хочется. Одно дело — то, что мне хочется делать, а другое — то, что считаю лучшим для команды. Иногда то, что ты чувствуешь, не совпадает с тем, что лучше для команды. Мне было интересно, как буду действовать на соревнованиях, ведь я не играл несколько месяцев. На тренировках всё получалось. Был бы я капитаном команды, то, если мы выйдем в полуфинал, сделал бы замену в одиночке и не ставил бы себя играть ещё раз. Учитывая мой уровень, я бы себя не выбрал, но это не значит, что я не хочу играть. Однако это не моё решение. Не давлю на капитана. Если в пятницу Давид Феррер скажет мне, что я должен выйти, то сделаю это с максимальным энтузиазмом», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Рафаэль Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6. Алькарас одолел Грикспора со счётом 7:6 (7:0), 6:3. Судьба путёвки в полуфинал турнира решится в парном разряде. В случае поражения сборной Испании встреча с ван де Зандсхулпом станет последней в карьере Надаля.