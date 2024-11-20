Сборная Нидерландов вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2024, обыграв Испанию

Сегодня, 20 ноября, завершился матч парного разряда в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса – 2024, в котором испанский дуэт Карлос Алькарас и Марсель Гранольерс встречался с теннисистами из Нидерландов. Весли Колхоф и Ботик ван де Зандсхулп одержали победу в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) и вывели команду в полуфинал соревнований.

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках Колхофа/ван де Зандсхулпа девять раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. На счету Алькараса/Гарнольерса три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Отметим, что это был последний турнир для Рафаэля Надаля.