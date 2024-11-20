Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Сборная Нидерландов вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2024, обыграв Испанию

Сборная Нидерландов вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2024, обыграв Испанию
Комментарии

Сегодня, 20 ноября, завершился матч парного разряда в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса – 2024, в котором испанский дуэт Карлос Алькарас и Марсель Гранольерс встречался с теннисистами из Нидерландов. Весли Колхоф и Ботик ван де Зандсхулп одержали победу в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) и вывели команду в полуфинал соревнований.

Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 23:50 МСК
Весли Колхоф
Нидерланды
Весли Колхоф
Ботик ван де Зандсхулп
Нидерланды
Ботик ван де Зандсхулп
В. Колхоф Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 7
6 4 		6 3
         
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
К. Алькарас М. Гранольерс

Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках Колхофа/ван де Зандсхулпа девять раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. На счету Алькараса/Гарнольерса три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.

Отметим, что это был последний турнир для Рафаэля Надаля.

Материалы по теме
Надаль проиграл на Кубке Дэвиса впервые за 20 лет. Великая карьера Рафы окончена
Надаль проиграл на Кубке Дэвиса впервые за 20 лет. Великая карьера Рафы окончена
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android