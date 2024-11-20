Сборная Нидерландов вышла в полуфинал Кубка Дэвиса – 2024, обыграв Испанию
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Сегодня, 20 ноября, завершился матч парного разряда в рамках четвертьфинала Кубка Дэвиса – 2024, в котором испанский дуэт Карлос Алькарас и Марсель Гранольерс встречался с теннисистами из Нидерландов. Весли Колхоф и Ботик ван де Зандсхулп одержали победу в двух сетах со счётом 7:6 (7:4), 7:6 (7:3) и вывели команду в полуфинал соревнований.
Кубок Дэвиса. Финальная стадия. 1/4 финала
19 ноября 2024, вторник. 23:50 МСК
Весли Колхоф
Ботик ван де Зандсхулп
В. Колхоф Б. ван де Зандсхулп
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7 7
|
|6 3
Карлос Алькарас
Марсель Гранольерс
К. Алькарас М. Гранольерс
Встреча продолжалась 2 часа 12 минут. В её рамках Колхофа/ван де Зандсхулпа девять раз подали навылет, допустили три двойные ошибки и реализовали один брейк-пойнт из четырёх. На счету Алькараса/Гарнольерса три эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести заработанных.
Отметим, что это был последний турнир для Рафаэля Надаля.
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