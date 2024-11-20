Пресс-служба «Ролан Гаррос» написала обращение к Надалю, испанец завершил карьеру

Пресс-служба «Ролан Гаррос» написала трогательное письмо по случаю завершения карьеры известного испанского теннисиста 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Рафаэля Надаля.

«Дорогой Рафа, для нас было честью наблюдать за твоим развитием на нашем грунте, где ты оставишь вечный след на столь сложной поверхности. Мы гордимся тем, что можем назвать тебя нашим величайшим чемпионом, не только за твои 14 титулов, но и за того человека, которым ты являешься. Твоё наследие будет жить вечно, как на корте, так и за его пределами.

Победа принадлежит самым стойким. Легенда принадлежит Королю грунта. Спасибо за бесчисленные воспоминания, которые мы разделили вместе. Мы желаем тебе всего наилучшего в будущем. «Ролан Гаррос» всегда был и будет твоим домом. До скорой встречи, друг!» — написано в посте на официальной странице «Ролан Гаррос» в социальных сетях.

В последнем в карьере матче Рафаэль Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

Рафаэль Надаль готовится к последнему турниру в своей карьере: