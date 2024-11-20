Рафаэль Надаль обратился к Роджеру Федереру после заключительного матча в карьере испанца

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал о планах на будущее после последнего матча в профессиональной карьере, обратившись к бывшему сопернику 20-кратному победителю мэйджоров испанцем швейцарцу Роджеру Федереру.

«Роджер, я уже на пенсии. Мы вместе отправимся на поиски приключений, не так ли?» — сказал Надаль в интервью на корте.

Напомним, в последнем в карьере матче Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024, который стартует сегодня в Малаге (Испания) и завершится 24 ноября.

Надаль ведёт подготовку к финальной стадии Кубка Дэвиса — 2024: