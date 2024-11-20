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Надаль в слезах принял овации болельщиков, испанец завершил карьеру

Надаль в слезах принял овации болельщиков, испанец завершил карьеру
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль расплакался во время прощальной речи на корте после последнего матча в профессиональной карьере.

Испанский теннисист выступил с подготовленной речью-благодарностью и не смог сдержать эмоций во время оваций болельщиков, которые скандировали: «Рафа, Рафа, Рафа».

Фото: Скриншот из трансляции

В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024. В последнем матче в карьере Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

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Рафаэль Надаль готовится к последнему турниру в своей карьере:

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