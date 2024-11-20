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«Запомните меня простым человеком». Надаль выступил с речью по случаю завершения карьеры

«Запомните меня простым человеком». Надаль выступил с речью по случаю завершения карьеры
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль прокомментировал момент завершения своей профессиональной карьеры.

«Титулы, цифры — всё это есть. Однако мне бы хотелось, чтобы меня запомнили как простого человека из небольшой деревни на Мальорке, который следовал своей мечте и много трудился, чтобы достичь того, кем я являюсь сейчас», — сказал Надаль на корте.

В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024. Ранее в последней игре в карьере Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

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