Рафаэль Надаль объяснил своё решение завершить карьеру теннисиста

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё решение завершить карьеру.

«Никому не понравится, когда дело доходит до этого момента. Я не устал играть в теннис. Это моё тело больше не хочет играть в теннис», — сказал Надаль в интервью на корте.

Напомним, 10 октября Рафаэль Надаль объявил, что игры финального круга Кубка Дэвиса — 2024 станут для него последними в профессиональной карьере. В последнем матче в карьере Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале турнира.

Рафаэль Надаль готовится к последнему турниру в своей карьере: