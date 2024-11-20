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Рафаэль Надаль объяснил своё решение завершить карьеру теннисиста

Рафаэль Надаль объяснил своё решение завершить карьеру теннисиста
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал своё решение завершить карьеру.

«Никому не понравится, когда дело доходит до этого момента. Я не устал играть в теннис. Это моё тело больше не хочет играть в теннис», — сказал Надаль в интервью на корте.

Напомним, 10 октября Рафаэль Надаль объявил, что игры финального круга Кубка Дэвиса — 2024 станут для него последними в профессиональной карьере. В последнем матче в карьере Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале турнира.

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