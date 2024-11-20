Алькарас подошёл обнять Надаля после речи 38-летнего испанца о завершении карьеры

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира Карлос Алькарас поддержал легендарного соотечественника 22-кратного победителя мэйджеров Рафаэля Надаля, который выступал с речью на корте по случаю завершения своей профессиональной карьеры.

Сразу после речи теннисисты обнялись на корте.

Фото: Скриншот из трансляции

В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль объявил о завершении своей карьеры после финального раунда Кубка Дэвиса — 2024. Ранее 38-летний испанец провёл заключительную игру в карьере, в которой потерпел поражение от Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале турнира.

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Надаль ведёт подготовку к финальной стадии Кубка Дэвиса — 2024: