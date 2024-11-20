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Карлос Алькарас назвал ключевой аспект, который он перенял из опыта Рафаэля Надаля

Карлос Алькарас назвал ключевой аспект, который он перенял из опыта Рафаэля Надаля
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира Карлос Алькарас выразил слова благодарному известному теннисисту соотечественнику 22-кратному победителю мэйджеров Рафаэлю Надалю, который завершил свою профессиональную карьеру.

«Что я перенял от карьеры Надаля, так это страсть, с которой нужно жить теннисом. Он прожил этот последний турнир с невероятной страстью. Мне повезло, что он был рядом, что я играл в паре с ним, тренировался с ним… Однако меньше, чем мне бы хотелось. Жаль, что я не пришёл в тур раньше (смеётся)», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, по титулам «Большого шлема» испанец уступает только сербу Новаку Джоковичу (24).

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