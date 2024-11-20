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Алькарас поделился своей мечтой, которая осуществилась благодаря Надалю

Алькарас поделился своей мечтой, которая осуществилась благодаря Надалю
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Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» третья ракетка мира Карлос Алькарас высказался о своей заветной мечте.

«Моей мечтой всегда было стать номером один в мире и выиграть турниры «Большого шлема». Рождение этой мечты было связано с Рафой Надалем и осуществилась благодаря его игре. Когда он говорил свою речь, я вспомнил, как был маленьким, и видел, как он побеждал, с этой страстью, с этой радостью… думая, что однажды я тоже буду на вершине», — сказал Алькарас на пресс-конференции.

Напомним, 22-кратный победитель мэйджеров Рафаэль Надаль завершил свою профессиональную карьеру. В своей заключительной игре в карьере 38-летний испанец потерпел поражение от Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

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