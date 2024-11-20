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Беккер — об уходе Надаля: любим и почитаем Рафу, пока он жив!

Беккер — об уходе Надаля: любим и почитаем Рафу, пока он жив!
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Бывший теннисист, шестикратный победитель турниров «Большого шлема» немец Борис Беккер на своей странице в социальных сетях высказался о завершении карьеры 22-кратного чемпиона ТБШ Рафаэля Надаля. Испанец, напомним, в последней игре в карьере уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

«Очень грустно сообщать о том, что Рафаэль Надаль уходит из тенниса! Абсолютная икона нашего спорта больше не будет играть в ту игру, которую мы любим, на профессиональном уровне! Любим и почитаем Рафу, пока он жив!» — написал Беккер в социальных сетях.

В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024.

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