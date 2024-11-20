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Дель Потро — Надалю: просто спасибо, Рафа!

Дель Потро — Надалю: просто спасибо, Рафа!
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Бывшая третья ракетка мира, победитель Открытого чемпионата США — 2009 серебряный и бронзовый призёр Олимпийских игр аргентинец Хуан-Мартин дель Потро обратился к завершившему карьеру 22-кратному чемпиону турниров «Большого шлема» испанскому теннисисту Рафаэлю Надалю.

«Просто спасибо, Рафа!» — написал дель Потро в своём аккаунте в социальных сетях.

Напомним, Надаль в последней игре в своей карьере уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса.

В октябре 2024 года 38-летний Рафаэль Надаль сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024.

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