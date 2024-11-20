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«Она читает книги о единорогах». Новак Джокович — о дочери Таре

«Она читает книги о единорогах». Новак Джокович — о дочери Таре
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24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» сербский теннисист Новак Джокович рассказал о своей дочери Таре и её интересе к спорту.

«Моей дочери Таре семь лет. Она предпочитает читать книги о единорогах, и мне это нравится. Она приходит на теннис, когда она действительно вовлечена или когда матч привлекает её внимание. Но, вы знаете, она ещё маленькая девочка; ей нравится осматриваться и замечать разные вещи. Так что она, вероятно, ещё не понимает, что значит играть в теннис, но это очень мило. И, конечно, для меня очень много значит видеть её на трибунах», — написал Джокович в своём аккаунте в социальных сетях.

У Новака Джоковича и его жены Елены двое детей: сын Стефан (родился 21 октября 2014 года) и дочь Тара (родилась 3 сентября 2017 года).

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