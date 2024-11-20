Кубок Дэвиса — 2024: расписание матчей 20 ноября

Сегодня, 20 ноября, продолжится финальная часть Кубка Дэвиса — 2024. Матч 1/4 финала сыграют представители Германии и Канады. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревновательного дня.

14:00 мск. Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Денис Шаповалов (Канада).

Отметим, что эта игра пройдёт в Малаге, на арене «Паласио де Депортес Мартин Карпена».

Теннисисты проводили девять матчей на турнирах категории АТР. Со счётом 6:3 в очном противостоянии ведёт Ян-Леннард Штруфф. Предыдущая встреча проходила также в рамках финальной части Кубка Дэвиса. В 2022 году в четвертьфинале сильнее оказался немецкий теннисист. Счёт — 6:3, 4:6, 7:6 (7:2).