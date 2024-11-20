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Великий Рафаэль Надаль ушёл из тенниса. Фото ярких моментов карьеры

Великий Рафаэль Надаль ушёл из тенниса. Фото ярких моментов карьеры
Рафаэль Надаль
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль завершил карьеру.

Ещё 10 октября Надаль объявил, что уйдёт из спорта после матчей финального круга Кубка Дэвиса — 2024. В своей последней встрече испанец уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале турнира.

Самые яркие моменты карьеры Надаля — в фотоподборке «Чемпионата».

«Никому не понравится, когда дело доходит до этого момента. Я не устал играть в теннис. Это моё тело больше не хочет играть в теннис», — сказал Надаль в интервью на корте.

Надаль дважды в карьере выигрывал Уимблдон и Australian Open, четыре раза побеждал на US Open и 14 раз — на «Ролан Гаррос». В общей сложности он завоевал 92 титула в одиночном разряде.

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Новости. Теннис
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