«Думаю, что это будет громкое имя». Виктор Троицки — о новом тренере Новака Джоковича

Бывшая 12-я ракетка мира капитан сборной Сербии на Кубке Дэвиса Виктор Троицки высказался о возможном новом тренере для 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Я рад, что Новак заявил, что он на 100 % готовится к новому сезону. Мы встречались некоторое время назад, и я даже слышал, что он в поисках нового тренера с каким-то громким именем. Я ничего об этом не знаю. Это сплетни, которые я слышал вчера, но я ничего не слышал от него.

Честно говоря, я тоже догадываюсь об этом, но у меня нет информации, и понятия не имею, кто это может быть. Опять же, он будет искать громкое имя, с которым он может поделиться опытом. Конечно, Новак — лучший в истории, и новый тренер не научит его ударам справа или слева, мы все знаем об этом, но ему нужен кто-то, с кем он может поделиться опытом. Он очень требователен к этому вопросу и ищет информацию от своей команды, потому что он перфекционист. Вот почему я думаю, что это будет громкое имя. Это не обязательно означает, что специалист уже был тренером, может быть кто-то с меньшим тренерским опытом, но кто-то очень успешный», — приводит слова Троицки Sportklub.

В этом сезоне 37-летний Новак Джокович не выиграл ни одного титула на турнирах категории ATP, но выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Париже.