«Можем ожидать от него ещё много титулов». Виктор Троицки — о Новаке Джоковиче

Бывшая 12-я ракетка мира капитан сборной Сербии на Кубке Дэвиса Виктор Троицки высказался о возможном новом тренере для 24-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» сербского теннисиста Новака Джоковича.

«Я верю, что он очень мотивирован и хочет вернуть свою лучшую игру в следующем году. В этом сезоне его основное внимание было уделено Олимпиаде, и он показал это – когда он действительно чего-то хочет, он может это сделать, так было во время всей его карьеры. Если он будет правильно тренироваться, мы можем ожидать от него ещё много титулов. Есть время, чтобы подготовиться правильно.

Я знаю Новака давно и знаю, каково это, когда он действительно в игре. Так было на Олимпийских играх. С первой тренировки это было видно в Париже. Я не говорю, что он расслаблен в других турнирах, но он уделяет гораздо больше внимания деталям. Удивительно то, чего он достиг. Когда он верит во что-то, он действительно самый сильный и ему нет равных», — приводит слова Троицки Sportklub.

В этом сезоне 37-летний Новак Джокович не выиграл ни одного титула на турнирах категории ATP, но выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Париже.