Рафаэль Надаль: всё закончилось не так, как всем хотелось бы, но я всё равно счастлив

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль прокомментировал момент завершения своей профессиональной карьеры.

«Я ухожу из профессионального тенниса, но надеюсь, что стану хорошим послом этого вида спорта. Я всегда старался быть, прежде всего, хорошим человеком. Я надеюсь, что вы так это восприняли. Зрители всегда, где бы они ни находились, помогали мне побеждать в хорошие моменты и заставляли меня продолжать борьбу в плохие. В Малаге всё закончилось не так, как мы все хотели бы, но я всё равно чувствую себя счастливым», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Ранее в последней игре в карьере Надаль уступил Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса. В октябре 2024 года 38-летний испанец сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024.