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«Они были со мной, когда всё казалось невозможным». Рафаэль Надаль — о своей семье

«Они были со мной, когда всё казалось невозможным». Рафаэль Надаль — о своей семье
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22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль поблагодарил свою семью после завершения профессиональной карьеры.

«Они были со мной, когда всё казалось невозможным, и, когда всё шло хорошо, они поддерживали меня. С тем, что ждёт меня в будущем, мне будет легче справиться», — сказал теннисист на пресс-конференции.

Во вторник, 19 ноября, в последней игре в своей карьере Надаль уступил нидерландцу Ботику ван де Зандсхулпу со счётом 4:6, 4:6 в четвертьфинале Кубка Дэвиса. В октябре 2024 года 38-летний испанец сообщил, что завершит карьеру в рамках финального раунда Кубка Дэвиса — 2024.

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